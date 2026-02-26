Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß
Der Biker verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Was über den schweren Unfall und die Folgen für einen weiteren Biker bekannt ist.
Murrhardt (dpa/lsw) - Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist im Rems-Murr-Kreis in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Das Motorrad prallte am Nachmittag auf der Landesstraße 1149 mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Ein 58-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem 49-Jährigen fuhr, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Unfallstelle bei Murrhardt wurde voll gesperrt.