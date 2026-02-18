Tiere

Nicht angeleinter Hund hetzt Reh auf Bundesstraße

Ein Hund jagt ein Reh im Rems-Murr-Kreis auf die Straße – das Wildtier wird so schwer verletzt, dass die Polizei eingreifen muss. Was vorgefallen ist.

Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei an. (Symbolbild)

Winterbach (dpa/lsw) - Ein freilaufender Hund soll ein Reh auf eine Bundesstraße im Rems-Murr-Kreis gejagt und schwerst verletzt haben. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Hund beim Spazieren nicht angeleint. Dabei hatte es das Wildtier aufgespürt und gejagt. Auf der B29 bei Winterbach habe mindestens ein Autofahrer durch die Tiere stark abbremsen müssen. Das Reh sei derart schwer verletzt gewesen, dass die Polizei es tötete.

Kurz darauf hätten Passanten den Hund eingefangen. Polizeiaussagen zufolge war die Hundebesitzerin zeitgleich auf der Suche nach ihrem Tier und war dann vermutlich dazugekommen. Auf sie komme nun eine Anzeige zu. Die Polizei sucht nach Zeugen und eventuellen weiteren Geschädigten.

