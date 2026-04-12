Unfälle

Motorradfahrer wird bei Unfall in Kurve schwer verletzt

Rettungshubschrauber über Blumberg: Für einen Motorradfahrer endet die Ausfahrt am Samstagabend im Krankenhaus. Wie kam es zu dem Unfall?

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt und beschlagnahmt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt und beschlagnahmt. (Symbolbild)

Blumberg (dpa/lsw) - Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam es am Samstagabend in einer Kurve zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem entgegenkommenden Wagen eines 35-Jährigen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar.

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