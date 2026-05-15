Verkehr

Zwei Unfälle an gleicher Stelle - Motorradfahrer verletzt

Zwei Motorradfahrer verlieren bei Nässe die Kontrolle und stürzen – einer wird per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch schon am Sonntag musste der Rettungshubschrauber kommen.

Bei beiden Unfällen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bei beiden Unfällen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild)

Brachttal (dpa/lhe) - Wenige Tage nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer sind auf derselben Straße bei Brachttal (Main-Kinzig-Kreis) zwei Motorradfahrer verletzt worden. Zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen verloren bei nasser Fahrbahn in einer Kurve auf einer Landstraße die Kontrolle und stürzten, wie die Polizei mitteilte.

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Ein 59 Jahre alter Fahrer wurde demnach leicht, ein 56 Jahre alter Fahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Landstraße sei zeitweise voll gesperrt gewesen, hieß es.

Erst am Sonntag hatte ein missglücktes Überholmanöver «an nahezu gleicher Stelle» zu einem schweren Unfall geführt. Als ein Autofahrer einen Fahrradfahrer überholen wollte, stieß das Auto laut Polizei mit einem 50 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Er wurde schwer verletzt und ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein weiterer Motorradfahrer versuchte auszuweichen und erlitt dabei Schürfwunden.

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