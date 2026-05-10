Auto überschlägt sich

Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Ein Fahrer gerät mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm eine vierköpfige Familie mit ihrem Auto entgegen.

Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Uttenweiler (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 20-Jähriger war am Samstag mit seinem Wagen auf der B 312 bei Uttenweiler (Kreis Biberach) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommendem Fahrzeug kollidiert. In dem Auto saß eine vierköpfige Familie, wie die Polizei mitteilte. 

Bild

Infolge der Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen des 20-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Die Eltern sowie die Kinder im Alter von drei und sechs Jahren wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. 

Herumfliegende Trümmerteile hätten zwei weitere Autos beschädigt. Die Beamten schätzten den Schaden auf insgesamt 50.000 Euro. Warum der 20-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto überschlägt sich nach Crash – Fahrer schwer verletzt
Frontalzusammenstoß

Auto überschlägt sich nach Crash – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug kollidiert mit einem entgegenkommenden Wagen, überschlägt sich - und bleibt im Wald liegen.

27.04.2026

Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße
Verkehr

Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Auf einer Bundesstraße gerät ein Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt dem Fahrer ein anderes Auto entgegen.

23.03.2026

Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße – Fahrer stirbt
Kreis Biberach

Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße – Fahrer stirbt

Am helllichten Tag gerät ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und crasht gegen einen Sattelzug. Dabei stirbt er, sein Beifahrer wird schwer verletzt.

20.02.2026

Auto überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß - Verletzte
Blaulichteinsatz

Auto überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß - Verletzte

Ein Autofahrer gerät auf einer Straße plötzlich in den Gegenverkehr. Der Aufprall ist derart heftig, dass sich eines der Fahrzeuge überschlägt und der darin sitzende Mann schwer verletzt wird.

25.01.2026

Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt
Rhein-Neckar-Kreis

Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Plötzlich gerät ein Auto auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt dem 24 Jahre alten Fahrer ein anderes Auto entgegen.

11.01.2026