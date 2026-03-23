Verkehr

Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Auf einer Bundesstraße gerät ein Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt dem Fahrer ein anderes Auto entgegen.

Sanitäter bringen die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Sanitäter bringen die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Gersfeld (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der einer Bundesstraße bei Gersfeld (Kreis Fulda) verletzt worden. Ein 23-Jähriger war am Sonntag mit seinem Wagen aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. 

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Die 59 Jahre alte Fahrerin darin wurde durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und schwer verletzt. Feuerwehrleute mussten sie aus dem Wagen befreien. Der 23-Jährige und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

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