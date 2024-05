Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Hilders/Fulda (dpa/lhe) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Osthessen sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Wagen mit zwei Personen sei am Donnerstag aus ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 278 zwischen Hilders und Tann im Kreis Fulda auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Dort kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, in dem den Angaben zufolge eine dreiköpfige Familie saß.