Unfälle

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Eine Frau gerät mit ihrem Wagen auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr, es kommt zum Zusammenstoß - mit schweren Folgen für sie und eine weitere Autofahrerin.

Neben der Polizei rückten auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Notarzt zu dem Unfall nahe Emmingen-Liptingen aus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Neben der Polizei rückten auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr und ein Notarzt zu dem Unfall nahe Emmingen-Liptingen aus. (Symbolbild)

Emmingen-Liptingen (dpa/lsw) - Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Zusammenstoß im Landkreis Tuttlingen schwer verletzt worden. Eine 43-Jährige war Polizeiangaben zufolge mit dem Auto auf der nassen Bundesstraße 491 in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 24-Jährigen zusammengestoßen.

Den Angaben nach kamen die beiden Frauen nach dem Unfall bei Emmingen-Liptingen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weshalb die 43-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geriet, war laut Polizei zunächst unklar.

