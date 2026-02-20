Kreis Biberach

Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße – Fahrer stirbt

Am helllichten Tag gerät ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und crasht gegen einen Sattelzug. Dabei stirbt er, sein Beifahrer wird schwer verletzt.

Der Beifahrer des Mannes wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der Beifahrer des Mannes wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Eberhardzell (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 30 bei Eberhardzell (Kreis Biberach) ist ein 42 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Sein 43-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer war den Angaben zufolge mit seinem Wagen in Richtung Biberach unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammenstieß. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ein 27-jähriger Fahrer hinter dem Unfallwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte ebenfalls in die verunglückten Fahrzeuge. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin hinter dem Lastwagen wich noch aus und kam neben der Straße zum Stehen. 

Warum der 42-Jährige, der an der Unfallstelle starb, auf die Gegenfahrbahn geraten war, war noch unklar. Der Lkw-Fahrer (44) erlitt leichte Verletzungen. Es entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden in Höhe von mindestens 120.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt
Kreis Schwäbisch Hall

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt

Nach einem tödlichen Unfall bei Crailsheim bleibt die L2218 gesperrt. Was über die Ursache des Zusammenstoßes mit dem Lkw bisher bekannt ist.

11.02.2026

Sattelzug reißt Autodach ab – zwei Teenager schwer verletzt
Unfall

Sattelzug reißt Autodach ab – zwei Teenager schwer verletzt

Ein junger Autofahrer im Rems-Murr-Kreis sieht einen abbiegenden Sattelzug zu spät. Er und sein Beifahrer müssen durch die Feuerwehr befreit werden.

01.02.2026

Auto stößt mit Sattelzug zusammen: Fahrer stirbt
Tödlicher Unfall

Auto stößt mit Sattelzug zusammen: Fahrer stirbt

Ein Mann aus Niedersachsen gerät in Hessen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zu einem schweren Unfall.

22.11.2024

Lahn-Dill-Kreis

Autofahrer stirbt nach Unfall mit Sattelzug

25.11.2023

Unfall

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt

17.06.2023