Sattelzug reißt Autodach ab – zwei Teenager schwer verletzt

Murrhardt (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer erkannte auf einer Landstraße zwischen Backnang und Murrhardt einen abbiegenden Sattelzug zu spät, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach seitlich unter dem Auflieger durch, wobei das Fahrzeugdach abgerissen wurde. Anschließend stieß der Wagen noch mit zwei anderen im Verkehr wartenden Autos zusammen.