Unfall

Sattelzug reißt Autodach ab – zwei Teenager schwer verletzt

Ein junger Autofahrer im Rems-Murr-Kreis sieht einen abbiegenden Sattelzug zu spät. Er und sein Beifahrer müssen durch die Feuerwehr befreit werden.

Die Feuerwehr musste die beiden 18-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr musste die beiden 18-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. (Symbolbild)

Murrhardt (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer erkannte auf einer Landstraße zwischen Backnang und Murrhardt einen abbiegenden Sattelzug zu spät, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach seitlich unter dem Auflieger durch, wobei das Fahrzeugdach abgerissen wurde. Anschließend stieß der Wagen noch mit zwei anderen im Verkehr wartenden Autos zusammen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt und von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Der Fahrer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Die Straße war für längere Zeit gesperrt. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
E-Bike-Fahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt
Unfälle

E-Bike-Fahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Auf ihrem E-Bike überquert eine Frau eine Straße und übersieht dabei ein Auto. Der Fahrer versucht noch auszuweichen - doch er kann den Zusammenstoß nicht verhindern.

02.12.2025

Mutter springt für Kind auf Straße – schwer verletzt
Unfall

Mutter springt für Kind auf Straße – schwer verletzt

Als ihr Sohn bei Rot auf die Straße läuft, zögert die Mutter keine Sekunde. Doch ein herannahender Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig stoppen.

15.10.2025

Beifahrer bei Autounfall tödlich verletzt
Verkehrsunfälle

Beifahrer bei Autounfall tödlich verletzt

Ein Auto kommt von der Straße ab, überschlägt sich und kracht gegen einen Baum. Der Fahrer kommt mit dem Leben davon. Sein Beifahrer hat weniger Glück.

06.02.2025

Rems-Murr-Kreis

Chlorgas-Alarm in Freibad

07.07.2023

Überholmanöver geht schief: Fahrer lebensgefährlich verletzt
Verkehrsunfall

Überholmanöver geht schief: Fahrer lebensgefährlich verletzt

25.05.2023