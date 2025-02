Beifahrer bei Autounfall tödlich verletzt

Aalen (dpa/lsw) - In Aalen ist es zu einem tödlichen Autounfall gekommen. Der Wagen war in der Nacht aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen, überschlug sich und krachte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 25 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen, sein 30-jähriger Beifahrer wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort.