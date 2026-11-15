Schnelle Hilfe

Auto brennt nach Unfall - Ersthelfer retten zwei Frauen

Zwei Frauen haben einen schweren Verkehrsunfall, das Auto fängt an zu brennen. Doch sie haben Glück im Unglück: Mehrere Ersthelfer greifen beherzt zu und retten sie. Die Polizei lobt deren Einsatz.

Polizei lobt schnelles Eingreifen der Ersthelfer. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Polizei lobt schnelles Eingreifen der Ersthelfer. (Symbolbild)

Blaustein (dpa/lsw) - Zwei Frauen sind nach einem Unfall von mehreren Ersthelfern schwer verletzt aus einem brennenden Auto geborgen worden. Die Ersthelfer hätten das «ganz toll gemacht», sagte ein Sprecher der Polizei. Bei den Insassen handele es sich um eine 26- und eine 28-Jährige.

Das Auto war am Samstagabend bei Blaustein (Alb-Donau-Kreis) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte dann laut Mitteilung «mit einem Telefonmast, mehreren Paletten mit Baumaterialien und letztendlich noch mit einem stehenden Bagger». Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen und habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Die Klärung der Unfallursache dauere an.

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