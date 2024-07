Auto fängt nach Unfall in Seligenstadt Feuer

Seligenstadt (dpa/lhe) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw in Seligenstadt ist der Wagen ausgebrannt und dessen Fahrer leicht verletzt worden. Der Autofahrer habe gegen Mittag links an einer Kreuzung abbiegen wollen und den Kipplaster übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto habe sofort angefangen zu brennen, der Mann konnte sich demnach aber eigenständig retten. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt, auch sein Fahrzeug wurde nur gering beschädigt. Die Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn dauerten laut Polizei bis zum Nachmittag.