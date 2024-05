Autofahrer stirbt bei Unfall mit Lkw

Langenselbold (dpa/lhe) - Ein 59-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw am Montagmorgen auf der Kreisstraße 901 zwischen Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) und Rothenbergen tödlich verunglückt. Der Pkw sei um kurz nach 11 Uhr mit dem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 59-Jährige starb an seinen Verletzungen.