Autofahrer nach Kollision mit Lkw auf Landstraße gestorben

Gelnhausen (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist am Freitag im Main-Kinzig-Kreis mit einem Lastwagen zusammengestoßen und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Pkw-Fahrer am Vormittag auf der Landstraße 3202 bei Gelnhausen unterwegs. Dort geriet er aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Lkw zusammen. Die Landstraße wurde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt, wie es zu der Kollision gekommen ist.