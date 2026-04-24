Autobahn 5 bei Lahr

Auto brennt nach Unfall – Polizei ermittelt wegen Autorennen

Ein 37-Jähriger verliert auf der A5 bei hohem Tempo die Kontrolle über seinen Wagen. Zwei Menschen werden verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Menschen Foto: Monika Skolimowska/dpa
Zwei Menschen

Lahr (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit außer Kontrolle geratenen Fahrzeugen und Feuer auf der Autobahn 5 bei Lahr (Ortenaukreis) hat die Polizei Ermittlungen wegen eines illegalen Autorennens aufgenommen. Ein 37-Jähriger hatte sich auf der linken Spur mit hoher Geschwindigkeit dem Auto eines 63-Jährigen genähert, der auf der rechten Spur fuhr. Der 37-Jährige machte dann einen schnellen Spurwechsel und verlor die Kontrolle über sein Auto, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei krachte er in das Auto des 63-Jährigen. 

Bild

Bei diesem brach durch die Wucht des Aufpralls eine Felge, das Auto begann zu schleudern und drehte sich mehrere Male, ehe es an der rechten Leitplanke zum Stehen kam. Das Auto des 37-Jährigen überschlug sich mehrmals und kam etwa 360 Meter nach dem Aufprall auf dem Dach zum Stehen. Dann fing das Auto Feuer. Der Mann konnte sich selbst befreien. Er blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Der 63-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Es entstand ein Schaden von geschätzt 70.000 Euro. Die Fahrbahn war für zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Unfall am Donnerstag. Aufgrund der riskanten Fahrweise und der hohen Geschwindigkeit steht der Vorwurf eines illegalen Kraftfahrzeugrennens im Raum.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vier Verletzte nach Autorennen auf Autobahn 66
Unfälle

Vier Verletzte nach Autorennen auf Autobahn 66

Zwei Menschen fahren ein Autorennen auf der Autobahn. Dabei werden auch Unbeteiligte verletzt. Was genau ist passiert?

01.03.2026

Sportwagenfahrer verliert Kontrolle - Auto brennt aus
Verkehr

Sportwagenfahrer verliert Kontrolle - Auto brennt aus

Ein Autofahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle über seinen Sportwagen. Beide Insassen können das Auto noch verlassen - dann brennt es aus.

19.05.2025

Sportwagenfahrer verliert Kontrolle - Auto brennt aus
Verkehr

Sportwagenfahrer verliert Kontrolle - Auto brennt aus

Ein Autofahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle über seinen Sportwagen. Beide Insassen können das Auto noch verlassen - dann brennt es aus.

19.05.2025

Tödliche Raserei - Urteil wegen Autorennens erwartet
Autorennen

Tödliche Raserei - Urteil wegen Autorennens erwartet

Ein Mann will ein Auto austesten und rast eine Bundesstraße entlang. Nach kürzester Zeit verliert er die Kontrolle über den Wagen. Ein Unbeteiligter stirbt. Das Amtsgericht hat nun das letzte Wort.

10.04.2025

Zwei Männer verbrennen nach mutmaßlichem Autorennen
Festnahme noch in der Nacht

Zwei Männer verbrennen nach mutmaßlichem Autorennen

Ein leichtsinniges Abenteuer endet für zwei Menschen in einem Auto tödlich. Die Polizei geht von einem Wettrennen auf der Autobahn aus. Ein mutmaßlicher Rennrivale wird kurz darauf festgenommen.

25.07.2024