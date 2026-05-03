Auf Feldweg unterwegs

Auto erfasst Ehepaar auf E-Scootern - Frau stirbt

Tragischer Unfall am Feldweg: Ein Auto erfasst ein Ehepaar auf E-Scootern. Sanitäter reanimieren die schwer verletzte Frau noch, dennoch stirbt sie an ihren Verletzungen.

Sanitäter bringen die Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Sanitäter bringen die Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Hauneck (dpa/lhe) - Eine E-Scooterfahrerin ist von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Zusammen mit ihrem Mann habe die 53-Jährige mit E-Scootern am Rand eines Feldwegs östlich von Hauneck (Kreis Hersfeld-Rotenburg) gestanden, als die beiden am Samstag von dem Auto eines 21-Jährigen erfasst wurden. 

Sowohl die 53 Jahre alte Frau als auch ihr 50 Jahre alter Ehemann erlitten schwere Verletzungen. Die 53-Jährige musste von Sanitätern reanimiert werden, hieß es weiter. Sie starb später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. 

Dem 21-Jährigen sei Blut für einen Alkoholtest abgenommen werden. Es bestehe der Verdacht, dass der junge Mann Alkohol zuvor getrunken hatte, berichtete die Polizei weiter. 

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Der Unfall ereignete sich auf einem geteerten Feldweg, der zu einem Naherholungsgebiet und einer Burgruine führt. Den Schilderungen eines Polizeisprechers zufolge dürfen dort grundsätzlich Autos fahren, es sei aber eine sehr wenig frequentierte Strecke. Sie werde eher von Radfahrern genutzt.

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