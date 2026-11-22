Seligenstadt (dpa/lhe) - Ein Mann ist auf einer Landstraße bei Seligenstadt im Kreis Offenbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige habe die Straße am späten Samstagabend kurz vor einer Kreuzung zu Fuß überqueren wollen, teilte die Polizei in Offenbach mit.