Auto erfasst Fußgänger und schleudert ihn auf Landstraße
Kurz vor Mitternacht will ein Mann zu Fuß eine Landstraße überqueren. Ein Auto erfasst ihn. Mit schweren Verletzungen kommt er in eine Klinik.
Seligenstadt (dpa/lhe) - Ein Mann ist auf einer Landstraße bei Seligenstadt im Kreis Offenbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige habe die Straße am späten Samstagabend kurz vor einer Kreuzung zu Fuß überqueren wollen, teilte die Polizei in Offenbach mit.
Dabei habe ihn das Auto erfasst und er sei auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Fußgänger erlitt demnach zahlreiche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.