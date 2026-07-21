Auto erfasst Neunjährigen auf Fahrrad - schwer verletzt

Stutensee (dpa/lsw) - Ein neunjähriges Kind ist in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah ein 73 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag den Jungen auf seinem Fahrrad, wie die Polizei mitteilte. Der Neunjährige fuhr demnach an einer Kreuzung auf dem Gehweg, als das Auto ihn erfasste. Das Kind sei daraufhin zu Boden gestürzt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jungen in eine Klinik.