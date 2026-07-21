Verkehr

Elfjähriger Junge von Auto erfasst und verletzt

Ein Autofahrer übersieht ein Kind auf einem Fahrrad. Der Mann erfasst das Rad mit seinem Auto.

Nach dem Unfall bringen Sanitäter den Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach dem Unfall bringen Sanitäter den Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Welzheim (dpa/lsw) - Ein elfjähriger Junge ist in Welzheim im Rems-Murr-Kreis beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der 44-jährige Fahrer habe das Kind auf dem Fahrrad übersehen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei trug der Junge einen Helm. Dieser könnte Schlimmeres verhindert haben.

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