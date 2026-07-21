Elfjähriger Junge von Auto erfasst und verletzt
Ein Autofahrer übersieht ein Kind auf einem Fahrrad. Der Mann erfasst das Rad mit seinem Auto.
Welzheim (dpa/lsw) - Ein elfjähriger Junge ist in Welzheim im Rems-Murr-Kreis beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der 44-jährige Fahrer habe das Kind auf dem Fahrrad übersehen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei trug der Junge einen Helm. Dieser könnte Schlimmeres verhindert haben.