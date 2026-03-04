Schwerer Unfall

Elfjähriger in Tiefgaragenabfahrt von Auto erfasst

Plötzlich unter dem Auto: In Weil am Rhein wurde ein Elfjähriger wohl beim Suchen nach einem Freund schwer verletzt. Helfer reagierten sofort – doch wie kam es zu dem Unfall?

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Ein Elfjähriger ist in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) von einem Auto erfasst und rund eineinhalb Meter unter den Wagen gezogen worden. Der Junge kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach bog ein 55-Jähriger mit seinem Auto am Dienstagabend nach rechts in eine Tiefgaragenabfahrt ab, wo sich der Junge zur selben Zeit in der Mitte aufhielt.

Als der Junge sich gebückt habe, um nach einem Freund in der Tiefgarage Ausschau zu halten, habe der Autofahrer den Jungen wohl nicht gesehen. Helfer zogen das Kind unter dem Wagen hervor. Die Ermittlungen dauern an.

