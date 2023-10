Wetzlar (dpa/lhe) - An einem Zebrastreifen in Wetzlar sind zwei Frauen von einem Auto erfasst worden. Beide seien verletzt, eine befinde sich in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Gießen mit. Weitere Details über den schweren Unfall in der Nähe eines Baumarktes am Montagabend gab es zunächst nicht.