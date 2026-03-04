Auto fährt bei Rot – Kollision mit U-Bahn in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Auto und eine U-Bahn sind in Frankfurt zusammengestoßen. Laut Polizei wurden der 32-jährige Autofahrer und seine 42 Jahre alte Beifahrerin dabei leicht verletzt, auch eine Passagierin der Bahn erlitt Verletzungen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der 32-Jährige sei am Dienstagmorgen aus unbekannten Gründen trotz einer roten Ampel im Stadtteil Kalbach-Riedberg in den Kreuzungsbereich gefahren. Dort erfasste die U-Bahn das Auto. Nach Angaben der Polizei prallte das Auto dann gegen einen Ampelmast.