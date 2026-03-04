Zusammenstoß

Auto fährt bei Rot – Kollision mit U-Bahn in Frankfurt

Ein Autofahrer fährt trotz roter Ampel in eine Kreuzung. Sein Wagen wird von einer U-Bahn erfasst. Gab es Verletzte?

Eine U-Bahn und ein Auto sind am Dienstag in Frankfurt kollidiert. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Eine U-Bahn und ein Auto sind am Dienstag in Frankfurt kollidiert. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Auto und eine U-Bahn sind in Frankfurt zusammengestoßen. Laut Polizei wurden der 32-jährige Autofahrer und seine 42 Jahre alte Beifahrerin dabei leicht verletzt, auch eine Passagierin der Bahn erlitt Verletzungen. 

Der 32-Jährige sei am Dienstagmorgen aus unbekannten Gründen trotz einer roten Ampel im Stadtteil Kalbach-Riedberg in den Kreuzungsbereich gefahren. Dort erfasste die U-Bahn das Auto. Nach Angaben der Polizei prallte das Auto dann gegen einen Ampelmast. 

Die Autoinsassen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ampelanlage an der Kreuzung sei nach dem Unfall ausgefallen, die U-Bahn habe ihre Fahrt aber nach kurzer Zeit fortsetzen können, teilt die Polizei mit. Insgesamt sei ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden.

