Auto fährt nach Zusammenstoß in Fußgänger
In der Frankfurter Innenstadt fährt ein Auto über Rot und stößt mit einem anderen zusammen. Ein Fahrer und vier Fußgänger werden leicht verletzt.
Frankfurt (dpa/lhe) - In der Frankfurter Innenstadt ist ein Auto nach einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in eine Menschengruppe gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei ein Autofahrer und vier Fußgänger leicht verletzt. Den Angaben zufolge befuhr ein 31 Jahre alter Autofahrer in der Nacht die Kaiserstraße in Richtung Kaiserplatz. An der Kreuzung Neue Mainzer Straße sei er mutmaßlich über eine rote Ampel gefahren, so die Polizei. Daraufhin stieß er mit einem von rechts kommenden Auto zusammen.
Einer der beiden Fahrer habe dadurch die Kontrolle verloren und sei in eine Gruppe von vier Fußgängern gefahren, die an der Ampel gestanden hätten. Ob es sich dabei um den 31-Jährigen oder den 19 Jahre alten Fahrer des zweiten Autos handelte, war zunächst unklar.
Die Menschengruppe bestand laut Polizei aus zwei 25-jährigen Frauen, einer 22-Jährigen sowie einem 25-Jährigen. Sie wurden alle leicht verletzt. Der 19 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde ebenfalls leicht verletzt. Sein Fahrzeug trug einen Totalschaden davon. Sein Beifahrer sowie der 31-Jährige blieben unverletzt.