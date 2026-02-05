Unfall

Ludwigshafen: Autofahrer fährt Fußgänger an - 66-Jährige verletzt

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen zwei Frauen angefahren. Beide stürzten zu Boden. Eine 66-Jährige wurde durch den Unfall verletzt.

Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Ludwigshafen. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer hat beim Abbiegen in Ludwigshafen zwei Frauen angefahren, eine davon wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer am Mittwochabend von der Bahnhofstraße nach links in die Rheinuferstraße abbiegen. Dabei missachtete er jedoch den Vorrang zweier 53 und 66 Jahre alter Fußgängerinnen, die gerade die Rheinuferstraße überquerten. Die 53-Jährige wurde von dem Auto erfasst. Dadurch stürzten beide Frauen. Die 66-Jährige wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (heh)

