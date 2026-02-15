Unfall mit Fahrerflucht

Autofahrer verletzt Fußgänger schwer und fährt weg

Ein Fußgänger wird angefahren und schwer verletzt. Doch der Fahrer hält nicht. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei sucht den Unfallverursacher. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht den Unfallverursacher. (Symbolbild)

Bühl (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Bühl (Landkreis Rastatt) ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 33-Jährige sei auf der Fahrbahnmitte von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei nach dem Unfall weitergefahren und werde nun gesucht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ludwigshafen: Autofahrer fährt Fußgänger an - 66-Jährige verletzt
Unfall

Ludwigshafen: Autofahrer fährt Fußgänger an - 66-Jährige verletzt

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen zwei Frauen angefahren. Beide stürzten zu Boden. Eine 66-Jährige wurde durch den Unfall verletzt.

05.02.2026

Fußgänger angefahren - Autofahrer in Psychiatrie eingewiesen
Landkreis Esslingen

Fußgänger angefahren - Autofahrer in Psychiatrie eingewiesen

In Notzingen werden zwei Fußgänger von einem Auto erfasst. Der mutmaßliche Täter ist nun in der Psychiatrie untergebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.

16.05.2025

Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt
Unfall

Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Im Main-Kinzig-Kreis wird ein Mann von einem Auto angefahren. Per Lichthupe versucht ein anderer Autofahrer noch, den Fahrer des Unfallwagens auf den Fußgänger aufmerksam zu machen. Vergeblich.

01.05.2025

Autofahrer fährt Kind an und flüchtet
Fahrerflucht

Autofahrer fährt Kind an und flüchtet

Ein Achtjähriger fährt mit dem Roller zur Schule. Plötzlich wird er auf dem Bürgersteig von einem Auto angefahren und stürzt. Der Autofahrer fährt davon.

13.02.2025

Hemsbach: E-Bike-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet
Zeugen gesucht

Hemsbach: E-Bike-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

In Hemsbach wird Spaziergänger von E-Bike angefahren und verletzt.

04.02.2025