Autofahrer verletzt Fußgänger schwer und fährt weg
Ein Fußgänger wird angefahren und schwer verletzt. Doch der Fahrer hält nicht. Nun ermittelt die Polizei.
Bühl (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Bühl (Landkreis Rastatt) ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 33-Jährige sei auf der Fahrbahnmitte von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei nach dem Unfall weitergefahren und werde nun gesucht.