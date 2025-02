Hemsbach: E-Bike-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Hemsbach. Ein bislang unbekannter männlicher E-Bike-Fahrer hat am frühen Montagmorgen einen Spaziergänger auf der Grünberger Straße in Hemsbach angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der E-Bike-Fahrer gegen 6.35 Uhr den Fußgänger, der sich mit seinem Hund auf dem Fußweg befand, rechts zu überholen. Bei dem Überholvorgang stieß der Fahrer mit dem linken Fahrradlenker gegen den 40-Jährigen, worauf der Mann über seinen Hund stolperte und gegen einen Zaun stieß. Ohne anzuhalten, setzte der E-Bike-Fahrer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Der 40-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der gesuchte Radfahrer soll dunkel gekleidet gewesen sein. Nähere Hinweise sind bisher nicht bekannt.