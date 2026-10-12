Unfälle

Auto fährt Fußgängerin auf Zebrastreifen an

Eine 86-Jährige überquert in Melsungen einen Fußgängerüberweg – und wird von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Nach einem Unfall ist eine 86-Jährige in Lebensgefahr. Sie wird derzeit im Krankenhaus behandelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem Unfall ist eine 86-Jährige in Lebensgefahr. Sie wird derzeit im Krankenhaus behandelt. (Symbolbild)

Melsungen (dpa/lhe) - Eine 86-jährige Fußgängerin ist in Melsungen (Schwalm-Eder Kreis) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein 73-jähriger Autofahrer die Frau aus bislang ungeklärter Ursache, als sie einen Fußgängerüberweg überquerte. 

Die Unfallstelle musste am Morgen etwa für zwei Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

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