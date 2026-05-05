Fußgängerin bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt
Eine Frau überquert eine Straße in Limburg, eine Autofahrerin übersieht sie - es kommt zum Unfall.
Limburg (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist in Limburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Als die 38-Jährige eine Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte, geriet sie unter den abbiegenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die 87 Jahre alte Fahrerin hatte sie demnach übersehen. Die Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht.