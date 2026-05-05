Unfall

Fußgängerin bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Eine Frau überquert eine Straße in Limburg, eine Autofahrerin übersieht sie - es kommt zum Unfall.

Die Fußgängerin musste nach dem Unfall ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Fußgängerin musste nach dem Unfall ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist in Limburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Als die 38-Jährige eine Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte, geriet sie unter den abbiegenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die 87 Jahre alte Fahrerin hatte sie demnach übersehen. Die Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

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