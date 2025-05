Mannheim: Fußgängerin überquert rote Ampel und verursacht Unfall

Mannheim. Eine Fußgängerin hat am Montagabend in Mannheim einen Auffahrunfall zwischen zwei Pkw verursacht, weil sie bei Rot die Straße überquerte. Dabei verletzte sich ein Autofahrer leicht. Wie die Polizei berichtet, war genau in diesem Moment ein 35-jähriger Opelfahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Um einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin zu verhindern, musste der 35-Jährige stark bremsen. Ein 37-jähriger Mercedesfahrer, der sich hinter dem Opel befand, erkannte dies zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Der Opelfahrer wurde leicht verletzt, konnte aber selbstständig eine Arztpraxis aufsuchen. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.