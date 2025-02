Mannheim: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Mannheim. Der Pkw einer 57-jährigen Ludwigshafenerin ist am vergangenen Freitag zwischen 10.30 und 13 Uhr beschädigt worden. Ihr BMW war ordnungsgemäß in der Schlachthofstraße abgestellt, teilte die Polizei mit. Der bislang Unbekannte entfernte sich nach dem Beschädigen unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug der 57-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.