Auto fährt im Berufsverkehr auf Lkw – ein Schwerverletzter
Ein schwerer Unfall auf der B42 bei Eltville sorgt am Morgen für Stau und Umleitungen. Ein Autofahrer ist schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.
Eltville (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall mit einem Auto und einem Lastwagen ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Unfall sorgte am Montagmorgen bei Eltville für Stau und Umleitungen im Berufsverkehr. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr ein Auto am Morgen auf einen Lastwagen auf.
Der Autofahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Der Lastwagenfahrer sei nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall auf der Bundesstraße 42 nicht verletzt worden. Die Unfallstelle sei noch gesperrt, sagte der Sprecher. Das führe im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben eines dpa-Reporters waren viele Straßen in Eltville dicht.