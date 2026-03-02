Auto fährt im Berufsverkehr auf Lkw – ein Schwerverletzter

Eltville (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall mit einem Auto und einem Lastwagen ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Unfall sorgte am Montagmorgen bei Eltville für Stau und Umleitungen im Berufsverkehr. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr ein Auto am Morgen auf einen Lastwagen auf.

Der Autofahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Der Lastwagenfahrer sei nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall auf der Bundesstraße 42 nicht verletzt worden. Die Unfallstelle sei noch gesperrt, sagte der Sprecher. Das führe im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben eines dpa-Reporters waren viele Straßen in Eltville dicht.