Auto fliegt über Betonmauer – Fahrer schwer verletzt

Bensheim (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann ist mit seinem Fahrzeug über eine Betonmauer geflogen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige soll am Samstag auf der B47 bei Bensheim (Landkreis Bergstraße) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und gegen eine Betonmauer gestoßen sein, wie die Polizei mitteilte. Danach überschlug sich das Auto und flog über die Mauer, die die Fahrspur von der Gegenrichtung trennte. Schließlich blieb das Fahrzeug auf der Gegenspur stehen.