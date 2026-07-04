Technischer Defekt vermutet

Auto geht während der Fahrt in Flammen auf

Rauch und Stichflammen aus dem Motorraum: Ein Autofahrer rettet sich in letzter Sekunde, doch sein Wagen brennt völlig aus. Was die Polizei zu Ursache und Schadenshöhe sagt.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits in Vollbrand. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits in Vollbrand. (Symbolbild)

Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Während der Fahrt hat ein Auto in Edingen-Neckarhausen im Rhein-Neckar-Kreis plötzlich Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bemerkte der 68 Jahre alte Fahrer am Morgen bei der Fahrt Rauch und Stichflammen aus dem Motorraum. Er brachte seinen Wagen zum Stehen und verließ ihn noch rechtzeitig. Erste Löschversuche von Anwohnern blieben ohne Erfolg. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits vollständig in Flammen. Der Wagen brannte völlig aus. 

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zudem die Fahrbahn sowie eine angrenzende Hausfassade beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

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