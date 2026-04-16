Unfälle

Auto gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte

Ein Mann gerät mit seinem Auto auf einer Bundesstraße im Ostalbkreis in den Gegenverkehr. Dort kommt es zu einem Frontalzusammenstoß.

Alle vier Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Alle vier Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Iggingen (dpa/lsw) - Vier Menschen sind nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 29 verletzt worden. Am frühen Nachmittag kam ein 59-Jähriger in Höhe von Iggingen (Ostalbkreis) aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er demnach frontal mit dem Wagen eines 79-Jährigen und danach mit einem weiteren entgegenkommenden Auto einer 57-Jährigen.

Alle drei Fahrer sowie ein 19 Jahre alter Beifahrer im ersten Auto, gegen das der 59-Jährige prallte, wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An allen Autos sei zudem ein Totalschaden entstanden. Die B29 war zwischenzeitlich voll gesperrt.

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