Auto gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte

Iggingen (dpa/lsw) - Vier Menschen sind nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 29 verletzt worden. Am frühen Nachmittag kam ein 59-Jähriger in Höhe von Iggingen (Ostalbkreis) aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er demnach frontal mit dem Wagen eines 79-Jährigen und danach mit einem weiteren entgegenkommenden Auto einer 57-Jährigen.