Verkehr

Auto gerät in Gegenverkehr - Zwei Schwerverletzte

Für zwei Männer endet ein Unfall im Landkreis Bergstraße mit einer Fahrt ins Krankenhaus. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Rettungskräfte behandelten die beiden schwer verletzten Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Rettungskräfte behandelten die beiden schwer verletzten Autofahrer. (Symbolbild)

Birkenau (dpa/lhe) - Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Birkenau (Landkreis Bergstraße) schwer verletzt worden. Zuvor war ein 20-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Er prallte daraufhin gegen den entgegenkommenden Wagen eines 38-Jährigen. Beide Männer kamen am Donnerstagabend mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst noch unklar.

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