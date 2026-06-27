Tödlicher Unfall

Auto gerät von B30 und überschlägt sich – Fahrer stirbt

Ein Auto überschlägt sich auf der B30 bei Ulm – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Was die Polizei bisher zu dem tödlichen Unfall sagt.

Der Wagen ist nach dem Unfall komplett zerstört. Foto: Rald Zwiebler/z-media/dpa
Der Wagen ist nach dem Unfall komplett zerstört.

Ulm (dpa) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 30 bei Ulm ist ein Autofahrer gestorben. Der Mann kam mit seinem Wagen am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und überschlug sich, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Weitere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

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