Auto gerät von B30 und überschlägt sich – Fahrer stirbt
Ein Auto überschlägt sich auf der B30 bei Ulm – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Was die Polizei bisher zu dem tödlichen Unfall sagt.
Ulm (dpa) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 30 bei Ulm ist ein Autofahrer gestorben. Der Mann kam mit seinem Wagen am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und überschlug sich, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Weitere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen.