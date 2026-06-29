Auto überschlägt sich - Tödlicher Unfall nahe Ulm
Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Fahrzeug prallt gegen ein Schild und überschlägt sich. Die Einsatzkräfte können nichts mehr für den Mann tun.
Ulm (dpa) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Ulm in seinem Wagen eingeklemmt worden und ums Leben gekommen. Der 61-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen am Samstag auf der B30 von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich dann. Laut Polizei blieb das Fahrzeug letztlich auf der Seite auf einem angrenzenden Radweg liegen.
Rettungskräfte konnten den Mann demnach nur noch tot bergen. Warum der Fahrer von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.