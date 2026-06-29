Verkehr

Auto überschlägt sich - Tödlicher Unfall nahe Ulm

Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Fahrzeug prallt gegen ein Schild und überschlägt sich. Die Einsatzkräfte können nichts mehr für den Mann tun.

Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Ulm in seinem Wagen eingeklemmt worden und ums Leben gekommen. Der 61-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen am Samstag auf der B30 von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich dann. Laut Polizei blieb das Fahrzeug letztlich auf der Seite auf einem angrenzenden Radweg liegen. 

Rettungskräfte konnten den Mann demnach nur noch tot bergen. Warum der Fahrer von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto gerät von B30 und überschlägt sich – Fahrer stirbt
Tödlicher Unfall

Auto gerät von B30 und überschlägt sich – Fahrer stirbt

Ein Auto überschlägt sich auf der B30 bei Ulm – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Was die Polizei bisher zu dem tödlichen Unfall sagt.

27.06.2026

Cabrio überschlägt sich - Fahrer tödlich verletzt
Verkehr

Cabrio überschlägt sich - Fahrer tödlich verletzt

Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen - mit weitreichenden Folgen.

15.06.2026

Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich
Unfälle

Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Ein Autofahrer kommt am Morgen von der Straße ab. Die Fahrt endet für ihn im Krankenhaus.

10.06.2026

Auto überschlägt sich – Fahrer tot geborgen
Tödlicher Unfall

Auto überschlägt sich – Fahrer tot geborgen

Ein Fahrzeug überschlägt sich und landet im Bachbett. Der Autofahrer stirbt. Die Polizei sucht nach der Ursache.

09.06.2026

Auto prallt gegen Baum – Fahrer stirbt
Tödlicher Unfall

Auto prallt gegen Baum – Fahrer stirbt

Ein Auto kracht bei Hermaringen gegen einen Baum – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Wie konnte es dazu kommen?

07.06.2026