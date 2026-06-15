Verkehr

Cabrio überschlägt sich - Fahrer tödlich verletzt

Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen - mit weitreichenden Folgen.

Das Cabrio blieb auf dem Dach liegen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Das Cabrio blieb auf dem Dach liegen. (Symbolbild)

Ehingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat sich bei Ehingen (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Cabrio überschlagen und tödlicher Verletzungen erlitten. Der Mann kam mit dem Wagen am Sonntag bei Ehingen von der Fahrbahn ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei habe sich der Wagen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Laut den Ermittlern war an dem Unfall kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

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