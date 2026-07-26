Unfall im Kreis Tuttlingen

Cabrio überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Ein Mann verliert die Kontrolle über sein Cabrio, wenig später zieht ihn ein Ersthelfer schwer verletzt aus seinem Fahrzeug. Was ist passiert?

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Mahlstetten/Böttingen (dpa/lsw) - Ein Cabriofahrer ist bei einem Unfall im Kreis Tuttlingen schwer verletzt worden. Der 41-Jährige verlor auf einer Straße zwischen Mahlstetten und Böttingen die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Schließlich prallte er gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Das Cabrio blieb dabei auf der Oberseite liegen.

Der schwer verletzte Autofahrer wurde den Angaben nach von einem Ersthelfer befreit. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Warum der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist laut Polizei bislang unklar. Die Beamten ordneten einen Bluttest an, weil sie nicht ausschließen konnten, dass der Fahrer betrunken war oder vorher Drogen genommen hatte.

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