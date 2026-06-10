Unfälle

Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Ein Autofahrer kommt am Morgen von der Straße ab. Die Fahrt endet für ihn im Krankenhaus.

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Eberbach (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Autounfall bei Eberbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam er am Morgen mit seinem Wagen zwischen dem Ortsteil Pleutersbach und Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis) in einer Kurve von der Straße ab. Anschließend sei das Auto gegen einen Baum geprallt, habe sich überschlagen und sei schließlich eine Böschung hinabgerutscht. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße war an der Stelle am Morgen voll gesperrt.

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