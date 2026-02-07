Auto prallt gegen Baum - vier junge Männer schwer verletzt

Aalen (dpa/lsw) - Vier junge Männer sind bei einem Autounfall im Ostalbkreis schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer war mit dem Wagen bei Aalen in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zu schnell gefahren.