Auto prallt gegen Baum - vier junge Männer schwer verletzt
Die Männer sind im Auto auf einer Landstraße bei Aalen unterwegs. In einer Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle - mit schweren Folgen.
Aalen (dpa/lsw) - Vier junge Männer sind bei einem Autounfall im Ostalbkreis schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer war mit dem Wagen bei Aalen in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zu schnell gefahren.
Bei dem Unfall am Freitagabend seien zwei Insassen im Auto eingeklemmt und befreit worden. Neben dem Fahrer kamen auch sein 19 Jahre alter Beifahrer und zwei 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.