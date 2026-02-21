Auto in zwei Teile gerissen: Zwei Schwerverletzte

Radolfzell (dpa/lsw) - Bei einem Unfall ist ein Auto in zwei Teile gerissen worden. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde durch den Aufprall gegen einen Baum mitsamt Sitz und Mittelkonsole mehrere Meter aus dem Auto herausgeschleudert, wie die Polizei mitteilte. Er und sein 20 Jahre alter Beifahrer kamen schwer verletzt in eine Klinik.