Auto in zwei Teile gerissen: Zwei Schwerverletzte
Das Auto prallt mit voller Wucht gegen einen Baum – der Fahrer wird samt Sitz herausgeschleudert. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.
Radolfzell (dpa/lsw) - Bei einem Unfall ist ein Auto in zwei Teile gerissen worden. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde durch den Aufprall gegen einen Baum mitsamt Sitz und Mittelkonsole mehrere Meter aus dem Auto herausgeschleudert, wie die Polizei mitteilte. Er und sein 20 Jahre alter Beifahrer kamen schwer verletzt in eine Klinik.
Der Fahrer war laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Radolfzell (Landkreis Konstanz) unterwegs gewesen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab und streifte einen kleineren Baum, ehe der SUV gegen den größeren Baum prallte.