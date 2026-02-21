Unfall

Auto in zwei Teile gerissen: Zwei Schwerverletzte

Das Auto prallt mit voller Wucht gegen einen Baum – der Fahrer wird samt Sitz herausgeschleudert. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Die beiden jungen Männer im Auto kamen schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die beiden jungen Männer im Auto kamen schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolbild)

Radolfzell (dpa/lsw) - Bei einem Unfall ist ein Auto in zwei Teile gerissen worden. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde durch den Aufprall gegen einen Baum mitsamt Sitz und Mittelkonsole mehrere Meter aus dem Auto herausgeschleudert, wie die Polizei mitteilte. Er und sein 20 Jahre alter Beifahrer kamen schwer verletzt in eine Klinik.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Fahrer war laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Radolfzell (Landkreis Konstanz) unterwegs gewesen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab und streifte einen kleineren Baum, ehe der SUV gegen den größeren Baum prallte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto prallt gegen Baum - vier junge Männer schwer verletzt
Unfälle

Auto prallt gegen Baum - vier junge Männer schwer verletzt

Die Männer sind im Auto auf einer Landstraße bei Aalen unterwegs. In einer Kurve verliert der Fahrer die Kontrolle - mit schweren Folgen.

07.02.2026

Auto prallt an Kreuzung in Lkw - zwei Schwerverletzte
Landkreis Fulda

Auto prallt an Kreuzung in Lkw - zwei Schwerverletzte

Beide Fahrer müssen aus den Fahrzeugen befreit werden. Wie es zu dem heftigen Zusammenstoß kam.

26.11.2025

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Unfall

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

In der Nacht kommt ein Wagen nahe Balingen von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum und landet im Graben. Rettungskräfte können dem Fahrer nicht mehr helfen.

20.10.2025

Auto prallt gegen Haus – Beifahrer stirbt nach Unfall
Metzingen

Auto prallt gegen Haus – Beifahrer stirbt nach Unfall

Ein 59-Jähriger verliert in Metzingen die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen prallt gegen die Fassade eines Hauses. Der 87 Jahre alter Beifahrer stirbt in einer Klinik.

10.10.2025

Auto prallt gegen Baum - vier junge Menschen verletzt
Unfälle

Auto prallt gegen Baum - vier junge Menschen verletzt

Ein 18-Jähriger will auf einer schmalen Straße einem entgegenkommenden Auto ausweichen - und prallt mit seinem Wagen gegen einen Baum. Einer der vier jungen Insassen wird schwer verletzt.

31.05.2025