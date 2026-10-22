Auto kippt in Fluss – Passanten befreien Fahrerin
Ein Auto landet in einem Fluss, die Fahrerin sitzt fest: Passanten helfen ihr heraus. Doch der Unfall hat ein Nachspiel.
Zwiefalten (dpa/lsw) - Eine 24-jährige Frau ist in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in einen Fluss gekippt. Der Wagen blieb auf der Seite im rund 40 Zentimeter tiefen Wasser liegen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde zunächst im Fahrzeug eingeschlossen, konnte es aber mit Hilfe von Passanten verlassen. Sie blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Wegen Hinweisen auf zuvor konsumierten Alkohol und Betäubungsmittel wurde eine Blutentnahme angeordnet.
Betriebsstoffe liefen nach dem Unfall am Donnerstag nicht aus. Am Auto entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 20.000 Euro.