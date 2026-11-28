Auto kommt von der Straße ab – Fahrer schwer verletzt
Ein 34-Jähriger gerät mit seinem Auto in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verliert er die Kontrolle über den Wagen und das Auto fährt über eine Erhebung im Boden.
Stimpfach (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) von einer Bundesstraße abgekommen und über eine Bodenwelle abgehoben. Laute Polizei prallte der Wagen letztlich gegen eine Böschung und überschlug sich. Der 34 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Unfall am Freitag schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.
Zuvor soll der Fahrer bereits mit seinem Wagen in den Grünstreifen geraten sein und dabei einen Leitpfosten überfahren haben. Beim Gegenlenken verlor der 34-Jährige die Kontrolle und schanzte über die Erhebung.