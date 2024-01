Auto kommt von Straße ab: Verletzte, darunter ein Kind

Melsungen (dpa/lhe) - Vier Menschen sind bei einem Autounfall in Nordhessen verletzt worden, davon ein Kind lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei war das Auto am Samstag bei Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) vermutlich wegen Glätte von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinabgestürzt und gegen einen Baum geprallt. Die 26 Jahre alte Fahrerin wurde schwer, zwei weitere Mitfahrerinnen im Alter von 25 und 26 Jahren leicht verletzt. Der sechsjährige Sohn der älteren Mitfahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser.