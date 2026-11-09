Auto kracht gegen leeren Tanklaster - Stau auf der A5

Bühl (dpa/lsw) - Ein Auffahrunfall hat auf der Autobahn 5 bei Bühl (Landkreis Rastatt) einen kilometerlangen Stau Richtung Karlsruhe ausgelöst. Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer war bei dichtem Nebel auf das Heck eines Lastwagens aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Lkw handelte es sich demnach um einen leeren Tanklaster. Durch den Zusammenstoß am frühen Morgen verteilten sich Trümmerteile über die Fahrbahn. Der Autofahrer kam für eine Blutprobe in ein Krankenhaus, ob er verletzt wurde, war zunächst unklar. Für die Reinigung waren zwei Fahrspuren gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn nach den Angaben eines Sprechers wieder frei, und der Stau löste sich auf.