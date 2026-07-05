Auffahrunfall

Stau zu spät bemerkt: Vier Verletzte bei Unfall auf A5

Rund 45 Minuten Vollsperrung und kilometerlange Rückstaus: Nach einem Auffahrunfall nahe dem Ohmtaldreieck müssen vier Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Gemünden (Felda) (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 nahe dem Ohmtaldreieck sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erkannte ein 85 Jahre alter Autofahrer einen Stau auf der Fahrbahn Richtung Frankfurt zu spät, sein Wagen prallte auf ein stehendes Auto vor ihm. Der Fahrer und seine Frau sowie die beiden Insassen im anderen Fahrzeug wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Wegen der Unfallaufnahme war die A5 den Angaben nach am Nachmittag für rund 45 Minuten voll gesperrt. Auf der A5 und der A49 bildeten sich laut Polizei jeweils etwa drei Kilometer lange Rückstaus.

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