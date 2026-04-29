Auto kracht in Transporter - Fahrerin schwer verletzt

Abtsgmünd (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenprall ihres Wagens mit einem entgegenkommenden Transporter im Ostalbkreis schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge krachten am Dienstagabend auf der B19 bei Abtsgmünd mit solcher Wucht ineinander, dass die 68-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Weshalb sie in den Gegenverkehr geraten war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.