Unfall im Gegenverkehr

Auto kracht in Transporter - Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B19 im Ostalbkreis wird eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Auch zwei weitere Menschen kommen zu Schaden.

Bei einem Unfall im Ostalbkreis wurden drei Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Philipp André/onw-images/dpa
Bei einem Unfall im Ostalbkreis wurden drei Menschen verletzt. (Symbolbild)

Abtsgmünd (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenprall ihres Wagens mit einem entgegenkommenden Transporter im Ostalbkreis schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge krachten am Dienstagabend auf der B19 bei Abtsgmünd mit solcher Wucht ineinander, dass die 68-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Weshalb sie in den Gegenverkehr geraten war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Der Transporter wurde infolge des Unfalls auf ein weiteres Auto geschoben. Dessen Fahrerin erlitt ebenso wie der Mann am Steuer des Transporters leichte Verletzungen. Die Bundesstraße blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

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