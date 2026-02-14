Unfall

Auto landet auf der A5 im Graben – Fahrerin verletzt

Ein Auto kracht auf der Autobahn im Ortenaukreis in die Leitplanke, stößt mit einem Fahrzeug zusammen und schleudert in einen Graben. Die Fahrerin kommt in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 zwischen Lahr und Offenburg (Ortenaukreis) ist nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Eine 58-Jährige fuhr demnach mit ihrem Wagen kurz vor der Anschlussstelle Offenburg aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und stieß anschließend mit einem Transporter auf dem rechten Fahrstreifen zusammen, wie die Polizei mitteilte. 

Der Wagen rutschte über die Leitplanke und kam in einem Graben zum Stillstand. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 45 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

